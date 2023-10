Haapsalu linnasadam saab nimeks Bürgermeistri sadam

Haapsalu linnavalitsus on otsustanud Bürgermeistri holmil asuvale kunagisele piirivalvesadamale anda nimeks Bürgermeistri sadam.

Haapsalu linnavalitsuse ehitusnõuniku Aivar Seina sõnul on praegu pooleli sadama kandmine sadamaregistrisse. „Registrikanne on tehtud, aga seda on vaja täiendada. Sadamal peab olema nimi,” selgitas Sein. Ta lisas, et nüüd on linnavalitsuse korraldusega sadamale antud nimi Bürgermeistri sadam ja enne kui see nimi ka kohanimeregistrisse läheb, peab see nii läbima avalikustamise, mis ongi praegu käimas.

