Rannad saavad hooajaks korda

Veidi enam kui kahe nädala pärast algava rannahooaja eel saavad Haapsalu rannad korda, esmaspäeval sai paika Vasikaholmis vette viiv sild.

Mullu juuni lõpus sai Vasikaholmi rand 36meetrise kuuest osast koosneva silla, mida mööda pääseb kohe ujumissügavusele vette. Sillal on mitu redelit ja veeohutusstend. Septembri keskpaigas tõsteti sild välja, et see sügistormide kätte ei jääks. Esmaspäeva keskpäeval tõstis kraana silla osad ükshaaval taas vette, kus Haapsalu Linnahoolduse töömehed need vööni vees olles paika panid.

Esmaspäeva keskpäeval olid rannas mõned päevitajad, vette ei kippunud peale töömeeste keegi.

