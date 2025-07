Haapsalu kuursaal saab uued uksed

Haapsalu linnavalitsus eraldas reservfondist üle 5000 euro kuursaali uste restaureerimiseks.

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu sõnul lähevad renoveerimisele peasissepääsu uksed ja need renoveerib sama ettevõte, kes remondib praegu kuursaali fassaadi.

Uste restaureerimise vajadus selgus Mäesalu sõnul fassaaditööde käigus. „Ehitaja juhtis tähelepanu, muinsuskaitse vaatas üle,” ütles Mäesalu. Aselinnapea sõnul on uksi kunagi remonditud, kuid need ei vasta sellele, mis need olema peaksid.

„Kuursaali renoveerimise eelarve on täis ja lõhki,” põhjendas Mäesalu, miks uste restaureerimiseks eraldati raha reservfondist.

Kuursaali fassaaditöid teeb praegu restaureerimisega tegelev ettevõte Skone Grupp OÜ. Hanke