Ridala kool jäi toetusrahata

Haapsalu linnavalitsus taotles riigilt energiatõhususe meetmest toetust, et muuta Ridala koolihoone soojapidavamaks, kuid taotlus tunnistati mittevastavaks. Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu sõnul loodeti toetust saada umbes 0,3 miljonit eurot.

„Paar-kolm aastat tagasi kooli direktor kurtis, et aknad on ära vajanud, neid ei saa avada ning need ei pea tuult,” rä