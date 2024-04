Galerii: Haapsalus algas õudusfilmidefestival

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 57

Reede õhtul avasid HÕFFi juht Helmut Jänes ja Haapsalu linnapea Urmas Sukles järjekorras 19. õudusfilmide festivali.

Sel korral olid avamisel mõlemad mehed arstirüüs ja Sukles opereeris patsiendilt justkui välja soolikad, mille Jänes lahti lõikas. Sellega oli tänavune HÕFF avatud.

Tänavuse HÕFFi elutööpreemia, mille auhinnaks on Haapsalu sall, pälvis vürst Peeter Volkonski telelavastusele „Kuidas kuninas kuu peale kippus” muusika kirjutamise eest. Kui Jänes uuris, kuidas Volkonski reageeris teatele, et preemia sai, vastas vürst: „Õudne oli.” See vastus Jänesele sobis.

Volkonski auks esinesid HÕFFi avamisel ka Läänemaa ühisgümnaasiumi noored telelavastuse ainetel valminud muusikali „Kuidas kuningas kuulsaks kippus” lauludega.

Viimase loo lõpus läksid noored kultuurimaja saali esireas istunud Volkonski ette ja andsid talle au. Seepeale tõusis Volkonski püsti ja andis noortele au vastu.

Veel enne kui algas festivali avafilm „Mootorsaed laulsid”, korraldas õhtujuht Mart Sander oksjoni, kus müüs alghinnaga 10 eurot filmis kasutatud mootorsaagi. See läks kaubaks 500 euroga. Suur oksjon toimub laupäeva õhtul kell 19.30, kus lähevad müüki erinevate filmide rekvisiidid. Saadud tulu annetatakse Päästeliidu kaudu Ukraina toetamiseks.

Traditsiooniliselt saabusid festivali avamisele inimesed kostümeeritult. Neid tervitas punasel vaibal Frankensteini koletis.

Festival kestab Haapsalu kultuurikeskuses pühapäevani. Selle aja jooksul näeb ligi 30 filmi ja toimub hulgaliselt eriüritusi.