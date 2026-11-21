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Foto: Malle-Liisa Raigla
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Foto: Malle-Liisa Raigla
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Foto: Malle-Liisa Raigla
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Reede õhtul võitis korvpallimeeskond Haapsalu Herilased kodupubliku ees Team Kaitseväge 29 punktiga.
„Tabloo räägib enda eest,” ütles pärast mängu Herilaste treener Sten Sokk.
Enne mängu algust olid mõlemad mee
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