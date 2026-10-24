Galerii: Haapsalu Herilased vastastele võimalust ei andnud

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Foto: Malle-Liisa Raigla
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Foto: Malle-Liisa Raigla
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Foto: Malle-Liisa Raigla
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Reede õhtul võitis korvpallimeeskond Haapsalu Herilased kodupubliku ees Kesklinna korvpallikooli võistkonda suurelt 99:63.
„Hästi läks,” ütles pärast mä
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