Eve Tamm-Hinno: ma teen maailma kõige ägedamat tööd

Mullune Läänemaa sädeinimene ja tänavune aasta õppija, kogukonnatöötaja Eve Tamm-Hinno on kümmekond aastat Oru kandi inimesi kokku toonud ja aidanud maanurga ka 2025. aastal Eestimaa aasta küla tiitlini vedada.

Tamm-Hinno kabinet asub Linnamäel Oru vanas koolimajas, kus ta ise 1970. aastate lõpus kolm aastat koolipinki nühkis. Sel ajal mahtuski Oru koolimajja ainult kolm klassi, sest vana hoone oli nii kehvas seisus, et teist korrust kasutada ei saanud.

Kaheksa aastat tagasi remonditi maja Orult pärit ärimehe Koit Uusi eestvõttel põhjalikult ja see ärkas uuesti ellu, et kogukonda teisiti teenida. Vana koolimaja tuntakse nüüd Linnamäe arenguseltsi ehk lühidalt LASi majana, kus kohalikud saavad lõunat süüa, kokkusaamisi pidada, näitust vaadata, ravipediküüris, juuksuris ja saunas käia ning muidugi fuajees asuvast Oru OTTi letist kohalikku toidukraami osta.

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Maja toimimisel silma peal hoidmine on üks kogukonnatöötaja ülesandeid. „Kuna olen siin ju kogu aeg olemas, on majaga tegelemine elementaarne,” ütles Tamm-Hinno.

Suure osa seinapinnast kabinetis võtab värvilisi lipikuid täis kleebitud tahvel – Oru kandi kogukonnatöötaja töölaud. Tahvlile vaadates on selge, et tegevusetu