Aasta õppija on Eve Tamm-Hinno

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Läänemaa aasta õppija Eve Tamm-Hinno sõnul on teda õppima pannud uudishimu ja soov oma tööd paremini teha.

Eile kutsuti Haapsalu kutsehariduskeskuse saali inimesed, kes on avastanud täiskasvanuna õppimise võlu või on aidanud kaasa teiste õpiteele ja panustanud täiskasvanuhariduse edendamisse.

Sel aastal laekus ETKA Andras ning haridusministeeriumi korraldatud täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile Läänemaalt 44 kandidaati, mis on maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatori Annika Armipaik-Nukki sõnul rekord.

„Eriti hea meel on, et konkursile esitati lausa 15 aasta õppija