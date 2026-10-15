Tänavaküsitlus: mida õpite praegu või mida viimati õppisite?

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Mida õpite praegu või mida viimati õppisite?
Eda
Kuskil kümme aastat tagasi täiendasin end oma erialal ehk õmblemises.
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Sirje
Käin teisipäeviti Haapsalu pitsikeskuses ja seal õpime alati midagi uut ja põnevat juurde.
https://youtu.be/6oTXNRqkWzw
Krista
Puhastusteeninduse valdkonnas. Jupp aga on möödas, kui sai kursustel käidud. Töötan ka sellel alal.
Veiko
Ma arvan, et mingil koolitusel, aga ei mäleta täpselt, mis see koolitus võis olla. See võis olla äkki paar aastat tagasi. See oli mingi erialane koolitus. Eriala on veevarustus ja kanalisatsioon.
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