Tänavaküsitlus: mida õpite praegu või mida viimati õppisite?

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Mida õpite praegu või mida viimati õppisite?

Eda

Kuskil kümme aastat tagasi täiendasin end oma erialal ehk õmblemises.



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Sirje

Käin teisipäeviti Haapsalu pitsikeskuses ja seal õpime alati midagi uut ja põnevat juurde.



https://youtu.be/6oTXNRqkWzw

Krista

Puhastusteeninduse valdkonnas. Jupp aga on möödas, kui sai kursustel käidud. Töötan ka sellel alal.



Veiko

Ma arvan, et mingil koolitusel, aga ei mäleta täpselt, mis see koolitus võis olla. See võis olla äkki paar aastat tagasi. See oli mingi erialane koolitus. Eriala on veevarustus ja kanalisatsioon.

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