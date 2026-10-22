Tänavaküsitlus: milline oli teie viimane suurem ostuelamus?

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Milline oli teie viimane suurem ostuelamus?

Rein

Tiba kalliks on läinud kõik, just tehnika ja arvutikaubad. Ei olegi midagi säravat olnud või ei tule vähemalt praegu ette.



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Maria

Ei mäleta. Kui poes käin, siis ikka vaatan, mida soodsamalt saan toiduainetest. Riided ja kõik muu – mida vanainimesel ikka vaja on!



https://youtu.be/p7L144KsST0

Indrek

Ostsin vinüülplaadimängija. Mul oli kogunenud vanu plaate ja mõtlesin, et peaksin mingil ajal need üle kuulama.



Viive

Ostsin omale uue jope siit Sportlandist. Avastasin, et mulle sobivad olid müügis.