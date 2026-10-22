Tänavaküsitlus: milline oli teie viimane suurem ostuelamus?

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Milline oli teie viimane suurem ostuelamus?
Rein
Tiba kalliks on läinud kõik, just tehnika ja arvutikaubad. Ei olegi midagi säravat olnud või ei tule vähemalt praegu ette.
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Maria
Ei mäleta. Kui poes käin, siis ikka vaatan, mida soodsamalt saan toiduainetest. Riided ja kõik muu – mida vanainimesel ikka vaja on!
https://youtu.be/p7L144KsST0
Indrek
Ostsin vinüülplaadimängija. Mul oli kogunenud vanu plaate ja mõtlesin, et peaksin mingil ajal need üle kuulama.
Viive
Ostsin omale uue jope siit Sportlandist. Avastasin, et mulle sobivad olid müügis.
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