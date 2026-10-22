Lauri Laats: maksuküüru kaotamiseks raha leidus, odavamaks toiduks mitte

Toiduainete käibemaksu tuleb langetada. Inimene peab saama poest osta korralikku toitu, ilma et peaks enne palgapäeva arvutama, millise arve tasumise edasi lükkab. Järgmise aasta eelarve oleks võimalus pakkuda peredele tuntavat leevendust. Selleks tuleb valitsusel muuta oma eelistusi.

Rootsi näitab, et maksulangetus võib jõuda päriselt ostukorvi. Seal langetati tänavu 1. aprillist toiduainete käibemaks ajutiselt 12 protsendilt kuuele. Swedbanki septembris avaldatud uuringu järgi oli toidukorv aasta algusega võrreldes ligikaudu viis protsenti odavnenud ning pank tõi selgelt välja maksulangetuse mõju. Kahe täiskasvanu ja kahe teismelisega pere igakuised toidukulud vähenesid uuringus enam kui 600 Rootsi krooni võrra.

See on raha, mis jääb perele alles iga kuu. Selle eest saab osta lastele vajalikke asju, tasuda arveid või panna midagi kõrvale. Maksupoliitika mõte peakski olema inimeste elus nähtav tulemus. Rootsi kogemus ei tähenda, et Eestis langevad hinnad automaatselt täpselt sam