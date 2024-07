Lauri Laats: kirjutame koalitsioonileppesse hea läbisaamise Trumpiga

Palju on juba nenditud, et atentaadikatse USA presidendikandidaadile Donald Trumpile muudab ajaloo kulgu, täpsemalt küll see, millised reaktsioonid toimunule järgnevad. Arusaadavalt on tegu väga tõsise kuriteoga ning poliitilistest motiividest kantud vägivallal pole mingit õigustust, kuid ometi tuleb nentida, et üsna suure tõenäosusega suudab Trumpi kampaaniameeskond toimunu novembrikuistel valimistel võiduks pöörata ning vastuoluline endine president saab Valge Maja võtmed taas enda kätte. Toimunu mõjutab otseselt ka Eesti poliitikat ehk uuel valitsusel tasub juba läbi mõelda, kuidas Trumpi juhitud USA-ga hästi läbi saada.

