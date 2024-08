Lauri Laats: oravate jaanalinnu taktika riigi rahakotis

Reformierakond ja tema koalitsioonipartnerid on oma poliitikaga niivõrd ummikusse jooksnud, et neil ei ole oma ebaõnnestunud tegevusele muud õigustust, kui süüdistada kõikides hädades Keskerakonda. Faktid räägivad aga teist keelt.

Näiteks Eesti 200 parlamendifraktsiooni juht Toomas Uibo esines hiljuti üllatava avaldusega, kus leidis, et praeguste uute maksude kehtestamine on tingitud Keskerakonna juhitud valitsuste tegevusest. Sellele sekundeeris Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni juht Priit Lomp, kes rõhutas, et automaksu juures on asju, mida sotsidel on väga keeruline alla neelata – ometi hääletati eelnõu poolt. Keskerakonna esimehe pöördumine õiguskantsleri poole ebaõiglase automaksu asjus tekitaks koalitsioonipoliitikutes arusaadavalt ebamugavust, sest toimunu pärast on piinlik neil endilgi. Riigi viletsa majandusseisu osas tuleb aga otsa vaadata ikka Reformierakonna poliitikutele, mitte veeretada süüd Keskerakonnale.