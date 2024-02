Lauri Laats: Eesti tänasele kehvale finantsseisule pandi alus juba 2003. aastal

Kurb on tõdeda, et majandusministril Tiit Riisalol võttis kümme kuud aega jõudmaks tõdemuseni, et olukord Eesti majanduses on sandimast sandim ning vanamoodi edasi minna ei saa. Uute maksutõusude ärajätmine on vähim, mida tänane Vabariigi Valitsus teha saab. Südamest loodan, et Riisalo seisukohad ei jää pelgalt sõnadeks, vaid Eesti 200 hoiab seda kurssi ka otsuste langetamisel.

Hiljaaegu ilmunud Eesti Konjunktuuriinstituudi värske majandusuuring kinnitas tõsiasja, et Eesti on olnud kaks aastat järjest majanduslanguses ning paranemise märke ei paista. Toodi välja suuremad probleemid, millest üks oli valitsuse tegevus; teisteks ebapiisav nõudlus, rahvusvaheline konkurents ning ebasoodsad olud välisinvestoritele. Kõige selle eest vastutab Reformierakonna juhitav valitsus, mille ebaprofessionaalsust näitab kõige ilmekamalt Riisalo puhtsüdamlik ülestunnistus, et riigieelarve strateegia pandi kokku kiirustades ja maksutõusude mõju ei analüüsitud piisavalt. Kuivõrd praeguse kriisi põhjused ei tulene konjunktuuriinstituudi juhi Peeter Raudsepa sõnul mitte majandusest, vaid poliitikast, on igati paslik vaadata, millised lähiajaloos tehtud otsused annavad mõju veel tänagi.

