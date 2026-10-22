Vormsi leidis sotsiaal- ja haridusjuhi

Vormsi valla sotsiaal- ja haridusvaldkonda hakkab juhtima senine valla majandus- ja haldusspetsialist Ebekai Härm.
„Astusin lähemale oma südametööle,” ütles Härm, kellel on sotsiaaltööalane kõrgharidus ja kes on varem töötanud haridusvaldkonnas.
Vallavanema Tanel Viksi sõnul kandideeris sotsiaal- ja haridusspetsialisti kohale neli inimest, kellest Härm elab ainsana Vormsil. „On töid, mida saab teha distantsilt, aga sotsiaaltöö ei ole kindlasti selline,” ütles Viks. Vallavalitsus otsib nüüd konkursiga uut majandus- ja haldusspetsialisti.
Kaks aastat Vormsil elanud Härmi sõnul alustab ta uuel ametikohal selle arvamuse muutmist, millega puutus kokku varasemal ametikohal. „Elanikud arvavad, et vallavalitsuse spetsialistid on nagu eraldi olev üksus – minu eesmärk on tuua elanikud ja va