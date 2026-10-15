Vormsi kultuurijuhi konkurss püstitas rekordi

Vormsi kultuuri- ja kogukonnajuhi konkursile laekus 17 avaldust.

Küsimusele, kas niisugune hulk avaldusi on rekord, vastas Vormsi majandus- ja haldusspetsialist Ebekai Härm vallavanema asetäitjana: „Nii võib ütelda küll.”

17 kandidaadist pääses teise vooru neli. Uus kultuuri- ning kogukonnajuht on Härmi sõnul valitud, aga tema nime vallavalitsus veel ei avalda. Tööle peaks uus ametnik asuma 2. novembrist. Härm ütles, et ei taha avalikustada nime enne, kui kuupäev on kukkunud.

Paar nädalat tagasi töölt lahkunud Rein Palosaar jõudis Vormsi kultuurielu korraldada neli kuud. Kümmekond aastat Tallinnfilmi ja kino Artist juhtinud ning „Maahommiku” saatejuhina tuntud Palosaar oli juba kolmas