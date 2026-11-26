Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas tunnustas teiste seas Läänemaa vehklejat Oliver Laasikut (juhendaja Peeter Nelis) ja Lääneranna maadlejat Mia-Jessica Möldrit.
Laasikul oli saavutusena ette näidata U23 EM võistkondliku meeste epeevõistluse pronksmedal, Möldril U15 EM naistemaadluses -54 kg kolmas koht ja EM maadluses U15 -54 kg esimene koht.
24. novembril tunnustasid Kallas ja kultuuriministeeriumi kantsler Merilin Piipuu rahvusvahelistel võistlustel silmapaistvaid tulemusi saavutanud noori ja nende juhendajaid.
Kutse „Tähelend 2026-le” said 144 noort ja 124 juhendajat. Tunnustust jagati taibukate mõtlejate, kaunite kunstide, kuldsete käte ja võimsate vägilaste kategooriates.