Vormsi kaasava eelarve rahvahääletuse võitis ettepanek soetada spordisaali peeglid rahvatantsijatele ning aeroobika, jooga jms harrastajatele.

Peeglite poolt hääletas 15 saareelanikku. Konkureeriv idee osta rahvamajja pillid ja helitehnika sai 11 häält. Rohkem ideid hääletusel ei olnud, nii et osales 26 inimest.

„Ei oskagi öelda, mis see on. Kas ei teadnud või ei huvitanud,” ütles Vormsi vallasekretär Andi Liblikman ja lisas: „Kui arvestada, et saarel on 400 hääleõiguslikku kodanikku, siis on protsent äärmiselt madal.”

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Ideekorjena läks kaasav eelarve Liblikmani sõnul siiski asja ette. Tähtajaks esitasid vormsilased kuus ideed, millest rahvahääletusele läks kaks.

Peale pillide ja peeglite soovisid elanikud, et renoveeritaks Rälby tuulik ning korrastataks kalmistut. Taheti ka toi