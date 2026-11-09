Vormsi hundid jäid tabamata

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Vormsi ühisjahil kütiti küll põdralehm, aga ühtegi hunti ei nähtud.

Vormsi jahiseltsi juhatuse liikme Ants Varblase sõnul tuli laupäeval kokku üle 30 jahimehe. „Vormsi kohta palju,” märkis ta. Tabatud põdralehma kohta sõnas Varblane, et tõenäoliselt oli vasikas langenud saarele siginenud huntide saagiks.

Hunte endid jahil ei nähtud, kuigi lootus neid tabada oli. „Kui ajujahti teha, siis hundile see ei meeldi ja ta püüab välja murda, aga seda ei juhtunud. Ega ilma lumeta ole sügavat mõtet hunti jahtida,” ütles Varblane. Võiks seirata hunte drooniga, aga jahimehe sõnul oleks see tõenäoliselt tühi töö. „Võsavillem on ikka võsavillem – võsas,” märkis ta.

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Keskkonnaameti loal tohib Vormsil küttida ära kõik seal teadaolevalt elutsevad hundid – kuus isendit. Hunt võiks Varblase sõnul mahtuda saarele eksikülalisena, mitte püsielanikuna. Läinud suvel elas Vormsil kolm hunti, kes tõid märtsis jääteega Noarootsist saarele neljanda, said järglasi ja saarele tekkis kümnepealine kari. „Hundikarjaga koos me elada ei saa,” sõnas Varblane.

Neli kutsikaohtu looma on lastud erilubadega. Kuus on jäänud.

Sel sügisel on hundid Varblase sõnul murdnud saarel kümmekond lammast.

Viimati pidasid vormsilased suurt hundijahti 2023. aasta talvel.