Tõnu Mertsina: eksport kasvab koos hindadega

Septembris näitas kaupade eksport tugevat kasvu. Eesti päritolu kaupade eksport suurenes aastases võrdluses 16% ja koos reekspordiga 12%. Samas on ekspordikasv olnud tänavu väga volatiilne ja näidanud ka vahel varem kahekohalisi kasvunumbreid. Sellele vaatamata on Eesti päritolu kaupade eksport kasvanud tänavu tublisti – üheksa kuuga ligi 590 miljoni euro võrra ehk 6,7% enam kui aasta tagasi. See on ligi kaks korda kiirem kui 2025. aastal.

Tuleks aga arvestada, et ka ekspordihinnad on kiiresti kasvanud ja see on mõjutanud rohkem viimaste kuude jooksevhindades ekspordi pilti. Näiteks, kui jooksevhindades oli ekspordikasv kolmandas kvartalis veel tugev (9%), siis kiirema hinnakasvu tõttu jäi see esialgse arvestuse järgi väga tagasihoidlikuks.

Ligi kaks kolmandikku septembrikuisest ekspordikasvust tuli vaid kahest kaubagrupist – mineraalsetest õlidest (peamiselt põlevkivikütteõlist) ja er