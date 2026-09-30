Tõnu Mertsina: tarbimine kogub jõudu

Viimastel kuudel on jaekaubandusettevõtete müügimahu kasv taas hoogustunud. Kui juunis suurenes see aastases võrdluses 1% ja juulis 4%, siis augustis kiirenes jaemüügimaht 6%-ni. Kasvasid nii tööstus- ja toidukaupade kui ka mootorikütustega tegelevate ettevõtete jaemüügimahud.

Suurima mõjuga oli tööstuskaupade jaemüük, mille maht kasvas 8%. Positiivne on see, et toidukaupadega tegelevate ettevõtete jaemüük kasvas juba kolmandat kuud järjest – augustis ulatus see aastases võrdluses 2%-ni. Vaatamata mootorikütuste hinnatõusule on suurenenud ka nende jaemüügiga tegelevate ettevõtete jaemüügimaht. Samas sisaldab see ka nendes ettevõtetes toitlustusest ja muudelt kaupadelt ning teenustelt saadud tulu, mis on käibe järgi ligikaudu viiendik.

Toiduainete hinnalangus on aidanud toidu jaemüüki suurendada

Jaekaubanduse tänavune areng näitab, et majapidamiste ostujõud on paranemas ja tarbimine kasvab. Tarbimise kasvu näitab ka Swedbanki kaardimaksete mahu suurenemine. Kui eelmisel aastal kasvas