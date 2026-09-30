HKHK sai peresõbraliku tööandja märgise

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Haapsalu kutsehariduskeskus (HKHK) on üks 18 organisatsioonist, kes pälvis eile sotsiaalministeeriumilt peresõbraliku tööandja märgise. HKHK sai kuld taseme märgise.

18 märgise saanud organisatsioonis töötab kokku ligi 12 400 inimest. Tänavu kevadel läbi viidud Eesti elanikkonna uuringu järgi peab 94 protsenti vastanutest pere- ja töötajasõbralikkust tööandja valikul oluliseks.

Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul algab tööandja peresõbralikkus valmisolekust leida lahendusi. „Laps on haigeks jäänud. Eakas vanem vajab arsti juurde saatmist. Või on inimesel endal elus keeruline aeg. Sellistel hetkedel tähendab väga palju teadmine, et oma juhiga saab rääkida hukkamõistu kartmata. Tunnustan tööandjaid, kes loovad organisatsioonis teadlikult just sellist kindlustunnet ning märkavad inimest koos tema lähedaste, rõõmude ja muredega,“ lisas Joller.

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Kevadel Sotsiaalministeeriumi tellitud ja Turu-uuringute ASi läbi viidud Eesti elanikkonna uuring näitas, et pere- ja töötajasõbralikkus on oluline osa heast töökeskkonnast. Uuringu järgi seostatakse pere- ja töötajasõbralikku tööandjat eelkõige hooliva, mõistva ja lugupidava suhtumisega, mida nimetas 40 protsenti vastanutest. Peaaegu sama oluliseks peetakse paindlikku töökorraldust ning töö- ja eraelu tasakaalu (37%). Seevastu palk, stabiilsus ja muud rahalised hüved on pere- ja töötajasõbraliku tööandja tunnusena märksa väiksema kaaluga, neid nimetas 19 protsenti inimestest.

Peresõbraliku tööandja programmi juhi Ave Laasi hinnangul peegeldavad nii uuring kui ka tänavuste märgise saajate kogemus, et hea töökeskkonna loomiseks ei ole üht kindlat lahendust. “Pere- ja töötajasõbralikkusel ei ole üht eduvalemit. Kõik algab juhtkonna suhtumisest ja järjepidevast teemasse panustamisest,“ sõnas Laas.

Märgise saamise eelduseks on arenguprogrammi läbimine. Laasi sõnul on tänavuste programmi lõpetajate seas väga erineva suuruse ja tegevusvaldkonnaga organisatsioone: alla kümne töötajaga MTÜst kuni ligi 5000 töötajaga ettevõtteni. “Tööandja suurusest tulenevalt on ka vajadused ja võimalused erinevad,“ lisas Laas.

Peresõbraliku tööandja programmi kuldtaseme märgise pälvisid Eesti Loodusmuuseum, Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ, Haapsalu Kutsehariduskeskus, If P&C Insurance AS, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, AS Tallink Grupp ning Transpordiamet.

Hõbetaseme märgise said SA Kiusamisvaba Kool, Kohila Männi Lasteaed, Krabu Grupp OÜ, Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus, Saue Riigigümnaasium, Stebby OÜ, Tallinna Ringmajanduskeskus ja AS Tallinna Vesi.

Pronkstaseme märgis anti Bioforce Group OÜ-le.

Peresõbraliku tööandja märgise programm on mõeldud era-, avaliku ja kolmanda sektori tööandjatele, et aidata neil kujundada hoolivat ja jätkusuutlikku organisatsioonikultuuri ning juurutada töö- ja pereelu tasakaalu toetavaid lahendusi. Tänaseks on märgise saanud 130 organisatsiooni ning programm on avaldanud positiivset mõju enam kui 52 000 inimese tööelule.

Peresõbraliku tööandja märgise programmi algatas Sotsiaalministeerium aastal 2016. Programmi sisutegevusi koordineerib Targa Töö Ühing ja programmi elluviimist on kaasrahastanud Euroopa Liit.