132 väikest sportlast kogunes Haapsalu staadionile spordipäevale

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29.septembril kogunes Haapsalu staadionile 132 Läänemaa lasteaedade 4-7aastast last, et võtta mõõtu ühisel spordipäeval. Kokku osales 11 lasteaedade võistkonda.

Spordipäeva korraldasid Lääne maakonna spordiliit Läänela ja SA Läänemaa koostöös lasteaedade liikumisõpetajate Kati Rõõmuse ja Else Altväljaga.

Päev algas ühise soojendusvõimlemisega Jääkaru Else ja Jänes Kati juhendamisel. Seejärel panid lapsed end proovile erinevates teatevõistlustes, kus läks vaja kiirust, täpsust, osavust ja head meeskonnatööd. Võistlusraja kõrval