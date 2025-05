Haapsalu Kesklinna lasteaedade olümpia tõi kokku üle 200 lapse

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 4

29. aprillil kogunes Haapsalu linna staadionile üle 200 lapse, et veeta koos üks sportlik hommikupoolik - toimus Haapsalu Kesklinna Lasteaedade Olümpia 2025. Lapsed said kokku, et nautida liikumist, mänge ja rõõmu kevadisest päevast. Ürituse avakõne pidas vehkleja Nelli Differt. Ta jagas väärtuslikku mõtet, et kaotused on arengu loomulik osa ja ebaõnnestumiste järel ei tohiks kunagi oma unistustest loobuda. Koos Nelliga süüdati Olümpiatuli ning tehti soojendusharjutusi, et valmistuda eesoota