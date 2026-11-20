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Üle kogu maailma rännanud Tiit ja Maris Pruuli rääkisid Paliveres oma reisidest Antarktikasse ja Arktikasse.

Tiit ja Maris Pruuli meelitasid Palivere raamatukogu pilgeni rahvast täis. Kuulama tulnud inimesi vooris enne kohtumisõhtu algust üha juurde ja Lääne-Nigula raamatukogude juhataja Diana Ots tõttas edasi-tagasi, et toole juurde tuua.

„Keerame nüüd ukse lukku igaks juhuks,” hõikas keegi publiku seast naerdes, viidates sellele, et ruum hakkab lõppema. Õnneks mahtusid kõik huvilised lõpuks ikkagi raamatukokku ära.

Maailmarändureina tuntud Pruulid keskendusid seekord polaarreisidele Antarktikas ja Arktikas ning Loodeväila lä