Palivere raamatukokku kogunetakse tervist edendama

12. aprillil toimub Palivere raamatukogus koostöös Tervisekassaga vestlusring, mille raames kõneldakse emakakaela-, rinna- ja jämesoolevähi sõeluuringutest, et juhtida tähelepanu oma tervise eest hoolitsemisele.

Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta kindlas vanusegrupis naistele ja meestele. Eestis viiakse läbi kolm sõeluuringut – rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi varaseks avastamiseks.

Kuigi sõeluuringul osalejate arv on Eestis viimaste aastate jooksul järk-järgult tõusnud, on siiski vaja veel teavitustööd teha. Selleks, et sõeluuringud oma eesmärki täidaks, peaks uuringul osalema vähemalt 70% kutsututest. Eestis jääb hõlmatus aga alla selle – 2021. aastal oli rinnavähi sõeluuringu hõlmatus 60%, emakakaelavähi sõeluuringu osalus 44% ja jämesoolevähi skriiningu hõlmatus 49%.

„Näeme ühe mõjusa viisina mikrokogukondade kõnetamiseks Eesti raamatukogusid, sest neist on saanud piirkonna keskus, asumi süda ja elanike kooskäimise koht, mis lisaks kirjanduse valikule pakub võimalust saada kokku ning rääkida elulistel ja kogukonna jaoks olulistel teemadel. Raamatukogude kaudu saame kogukondi kõnetada veelgi paremini ja vahetumalt, viies sõnumi inimeselt inimesele,” sõnas Tervisekassa sõeluuringute teenuse juht Maria Suurna.

Palivere raamatukogu vestlusõhtul räägib Ida-Tallinna Keskhaigla günekoloog ja rinnakabineti arst Gabor Szirko ning oma kogemust rinnavähiga võitlemisel jagab noor tallinlanna Eleri Arro. Üheskoos tutvustatakse sõeluuringute tausta, räägitakse nende vajalikkusest ja uuringule registreerimisest. Kuulajatel on võimalus ka küsimusi küsida ning neile vastuseid saada.

„Meil on hea meel, et saame anda oma panuse olulise sõnumi levitamisesse. Raamatukogu külastajate seas on palju sõeluuringu sihtrühma kuuluvaid inimesi, aga neid, kelle lähedased või tuttavad kutsutute hulka kuuluvad, on veelgi rohkem. Saame omalt poolt vestlusringiga teavitustöö lumepalli veerema panna,” ütles Palivere raamatukoguhoidja Diana Ots.

Lisaks Palivere raamatukogule toimus eelmisel nädalal vestlusring Vinni-Pajusti raamatukogus. 3. mail kell 13 kõneldakse sõeluuringutest aga Põlva raamatukogus.

Emakakaelavähi sõeluuringule on 2023. aastal kutsutud 30–65-aastased naised, rinnavähi sõeluuringule oodatakse 50–68-aastaseid naisi ning jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühm on 60–68-aastased mehed ja naised. Sõeluuringule on oodatud ka ravikindlustamata isikud ning teenus on nende jaoks tasuta. Rinnauuringule saavad naised minna ka siis, kui nad ei kuulu sõeluuringu sihtrühma.