Sõeluuringus osalemiseks on jäänud loetud päevad

Aasta lõpuga lõppevad ka selle aasta sõeluuringud. Läänlastest on sel aastal sõeluuringutes osalenud veidi üle poole sõeluuringute sihtrühma kuuluvatest inimestest.

Kõige aktiivsemalt on käidud rinnavähi sõeluuringus – 62 protsenti kutsututest. Emakakaelavähi sõeluuringus on käinud 57 ja jämesoolevähi sõeluuringus ainult 43 protsenti kutsututest.

„Sõeluuringu sihtgrupis olevatel inimestel on jäänud sel aastal vaid loetud päevad, et sõeluuringus osaleda. Võta korraks see aeg maha ja käi uuringul veel enne pühi ära,” pani Läänemaa rahvatervise ja turvalisuse spetsialist Ege Tatarmäe inimestele südamele.

„Kui sellel aastal tõesti enam ei jõua, siis 2022. aasta sõeluuringu sihtrühma kuuluvatel inimestel on võimalik osaleda sõeluuringul 2023. aasta jaanuari lõpuni,” täiendas Läänemaa haigla õendusjuht Marju Lepmets. „Oluline on silmas pidada, et 2021. aastast saavad sõeluuringutel osaleda ka ravikindlustamata inimesed,” lisas ta.

Sõeluuringu eesmärk on avastada vähk võimalikult varases staadiumis – enne, kui kasvaja on tekitanud kaebusi ja organismis levima hakanud. Sõeluuringul osalemine on tõhus viis oma tervise kontrollimiseks ja meelerahu saamiseks.

Rinnavähi sõeluuringule on oodatud naised vanuses 50–69, kelle sünniaasta on 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 või 1972. Rinnavähi sõeluuringus osalemiseks, pöördu Läänemaa haigla poole, helistades registratuuri numbril 472 5800 saab broneerida aja. Mammograafiakabinet on avatud esmaspäevast reedeni kl 8–16.

Emakakaelavähi sõeluuringule on oodatud 30–65aastased naised, kelle sünniaasta on 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987 või 1992. Emakakaelavähi sõeluuringus osalemiseks tuleb samuti pöörduda Läänemaa haigla registratuuri telefonil 472 5800 ja panna aeg naistearsti või ämmaemanda vastuvõtule. Kabinet on avatud etteregistreeritud tunniplaanide alusel.

Jämesoolevähi sõeluuringule on oodatud naised ja mehed vanuses 60–69, kelle sünniaasta on 1954, 1956, 1958, 1960 või 1962. Jämesoolevähi sõeluuringus osalemiseks tuleb võtta ühendust oma perearsti või -õega.

„Sõeluuringute järjekorrad ei ole pikad. Kõik naised, kes kuuluvad sihtgruppi, saavad vastuvõtule mõistliku aja jooksul,” julgustas Lepmets Läänemaa naisi enesele sõeluuringute aega kinni panema. „Emakakaelavähi sõeluuringus osalemiseks ei pea end registreerima kindlasti naistearsti vastuvõtule. Lisaks naistearstidele viivad uuringut läbi ka ämmaemandad. Seetõttu on ka järjekord sõeluuringule lühem kui naistearsti tavavastuvõtule,” täiendas ta.

„Äkki on mõni sinu pereliige sihtgrupis? Oma pereliikmele meelde tuletades, et oleks vaja uuringul ära käia on väga hea viis näidata, et hoolid,“ kutsus Tatarmäe lähedastele mõtlema.