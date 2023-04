Homme võib tulla äikest

Lähipäevil kandub madalrõhuala piirest meile vihmahooge. Nädala teisel poolel tugevneb taas kõrgrõhuala ja ilm on sajuta.

Teisipäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Sajab hoovihma, paiguti on äikest. Puhub ida- ja kagutuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 10-15, tuulele avatud rannikul 4-9 kraadi.

Läänemaal on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, pole välistatud äike. Puhub valdavalt kagutuul 3-7 m/s. Õhutemperatuur on 13-15 kraadi.

Kolmapäev ja neljapäev tulevad küll soojemad, kuid vihmased. Kolmapäeval on oodata 12-16 kraadi sooja ja hoovihma, neljapäeval on sooja kuni 14 kraadi ja sajab vihma.

Reede ja laupäev tulevad sademeteta, reedel on sooja kuni 13 kraadi, laupäeval kuni 11 kraadi.

Öised temperatuurid jäävad kõigil päevadel plusspoolele, kõige külmem on öö vastu laupäeva kui võib olla vaid kraad sooja, kõige soojem on öö vastu neljapäeva kui tuleb seitse soojakraadi.