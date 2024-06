Keskkonnaagentuur lubab jaanilaupäevaks Läänemaale sajuta ilma. Pühapäeval on Läänemaal sooja 20-23 kraadi, puhub idatuul 3-8, puhanguti kuni 12 m/s.

Jaaniööl on vähene pilvisus, kuid ilm on sademeteta. Sooja on 9-13 kraadi. Esmaspäevaks, jaanipäevaks lubab keskkonnaagentuur Läänemaale selget sademeteta ilma ja sooja kuni 24 kraadi.

Homme on Läänemaal pilvi vähe ja ilm on sajuta. Puhub idakaare tuul 2-5 m/s. Õhutemperatuur on 20-23 kraadi.