Eile, justkui kiuste pilvisel ja vihmasel päeval, lõigati pidulikult lint läbi Risti päikesepargil. Park on küll vaikselt tootnud juba mõnda aega, prooviks ja häälestamiseks, aga nüüd on see ametlikult avatud. Järgmisel nädalal on oodata lindilõikamist Lõuna-Läänemaal. Lihula naabruses tunamullu käivitunud Kirikmäe päikesepargi juures asub tööle akusalvestussüsteem, mis muudab pargi töö palju efektiivsemaks. Akusalvestussüsteem tuleb ka Risti päikesepargi juurde.

Eilsega sai Läänemaast nii praegustes kui ka kunagistes piirides elektritootja. Kahe pargi koguvõimsus on üle 320 megavati ja nende aastane toodang ületab suurelt Läänemaa majapidamiste ja tööstusettevõtete aastast elek