Juhtkiri: rääkige inimestega

Ühismeedias leidis suurt kajastust lugu, kuidas Uuemõisa Circle K tanklas tahtis vanem inimene suurema summa eest osta mängukeskkonna Roblox kinkekaarte. Teadmata ise tõenäoliselt, mis keskkonnaga tegu ja milliseid mänge seal mängida saab. Teda olid ära tinistanud ja kinkekaarte ostma ajanud petturid. Nende plaan olekski õnnestunud, kui poleks sekkunud pealtnägija, kellele asi tundus vildak ja kes helistas kohale politseipatrulli. Tänu tähelepanelikule ja hoolivale inimesele jäi vanainimesele tema raha alles ja petturid said pika nina.

See on aga üksikjuhtum ja jäämäe veepealne osa. Vee all on kümned ja võibolla isegi sajad sarnased juhud, kus aetakse p