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Risti-Muru II liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-527773 andmise eelnõude avalikustamise teade

Keskkonnaamet avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 6 alusel.

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Keskkonnaamet teatab, et Piibenõmme OÜ (registrikood 10799621) esitatud taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 31.07.2026 dokumendina DM-120562-42) alusel on valminud Risti-Muru II liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-527773 andmise otsuse ja loa eelnõud.

Taotletava Risti-Muru II liivakarjääri mäeeraldise pindalaks on 8,55 ha ja selle teenindusmaa pindalaks on 11,30 ha. Taotletav Risti-Muru II liivakarjäär asub Piirsalu külas, Lääne-Nigula vallas, Lääne maakonnas riigiomandisse kuuluval kinnistul Piirsalu metskond 1 (katastritunnus 68001:003:0279).

Mäeeraldisega seotud varukogused on järgmised: ehitusliiv (plokid 8 ja 9 aT), taotletav varu kokku 292 tuh m3, kaevandatav varu 259 tuh m3; täiteliiv (plokk 10 aT) taotletav varu 312 tuh m3, kaevandatav varu 272 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 36 tuh m³. Maavara kasutatakse teedeehituses ja ehitussegude valmistamisel. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks. Kaevandatud maa korrastatakse tehisveekoguks, metsamaaks ning rohumaaks.

Keskkonnaloa taotluse ja menetlusega seotud dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee). Loa menetluse dokumendid on digitaalselt kättesaadavad KOTKAS-s aadressil https://kotkas.envir.ee, valides alajaotuse keskkonnakaitseload-> taotluste ja menetluste register-> menetluse number M-120562.

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad aadressil https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-120562

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõudele saab esitada Keskkonnaametile suuliselt (tel. 662 5999) või kirjalikult (e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Roheline 64, 80010 Pärnu) 14 kalendripäeva jooksul alates teate ilmumisest ajalehes.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.