Kuidas filmikurikaelad mõjutavad teemaliste slotimängude disaini

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Hea kurikael jääb filmist meelde kauemaks kui kangelane ning mängudisainerid teavad seda väga hästi. Temaatilisi slotimänge pakkuvate veebikasiinode kataloogides, näiteks NVcasino taolistel platvormidel, kohtab sageli mänge, mille keskmes on salapärane kuri tegelane, tume atmosfäär ja dramaatiline muusika. Vaatame, mida disainerid filmikurikaeltelt laenavad ja miks see mängijale mõjub. Samas on oluline meeles pidada, et teema ei muuda mängu tulemust.

Casting: millise kurikaela disainer valib

Esimene otsus on sama mis filmis: kes on peamine kurikael? Slotimängudes korduvad mõned tuttavad tüübid. Meisterlik plaanikuningas annab mängule külma meeleolu, koletis toob kaasa ürgse hirmu, kelm ehk trikster mängulisema ja ettearvamatuma tooni ning antikangelane lubab mängijal tegelasele isegi kaasa tunda.

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Kurikaelad toimivad ka seetõttu, et lugu vajab konflikti. Ilma vastasseisuta jääb ka kõige ilusam pilt lameda mulje: just kurikael annab kangelasele ja mängijale põhjuse pinget tunda. Lisaks püüavad ähvardavad ja ebatavalised kujundid tähelepanu kiiremini kui rahulikud, mistõttu on tume tegelane mängukataloogis sageli hästi nähtav.

Kurikaela valik määrab terve mängu tooni. Kui mängu eesmärk on pingeline ja süngekõlaline, valitakse tavaliselt võimas ja ähvardav tegelane. Kui eesmärk on kergem, kasutatakse sageli pigem ulakat ja värvikat kelmi. Mõnikord ostetakse tuntud filmi tegelane litsentsiga, kuid üha sagedamini loovad stuudiod oma kurikaela, kes meenutab filmi, kuid ei sõltu ühestki kaubamärgist. Eesti mängijale võivad lisaks tuttavad olla ka rahvajutu kujud, näiteks Vanapagan, kuid disainerid mõtlevad tavaliselt rahvusvahelisele publikule ja kasutavad seetõttu üldtuntud tüüpe. Litsentsid on kallid ja nende tingimused ranged, samas kui omaloodud tegelane annab disainerile vabaduse ning väldib õiguslikke vaidlusi sarnasuse üle.

Kostüüm: siluett, värvid ja detailid

Hästi kujundatud kurikael on äratuntav juba väikeselt pisipildilt. Seetõttu tuginevad disainerid enamasti mõnele selgele võttele:

Selge siluett, näiteks keep, mask või sarved, mida on äratuntav ka väikeselt ekraanilt.

Piiratud värvipalett, mis koosneb tavaliselt mustast, punasest, rohelisest või lillast.

Tugev kontrast, näiteks tume taust ja hele silm, relv või kroon.

Sümbolid, mis viitavad tegelase tööriistadele, näiteks maskid, võtmed või mürgipudelid.

Need võtted töötavad koos. Mängija ei pea lugema tutvustust, et mõista, millise mänguga on tegu, sest pilt ütleb kõik ära. Just seetõttu kulutavad stuudiod kurikaela kujundamisele sageli rohkem aega kui mõnele muule mängu osale, ning peenemad detailid, nagu kangatekstuur või varjumäng, jõuavad mängijani alles suuremal ekraanil. Sama kehtib ka mänguloetelus, kus sadade mängude seas jääb silma see, mille tegelane on kohe äratuntav.

Suur osa kostüümist on ka liikumine. Paljudes mängudes vastab kurikael mängija tulemustele: ta kehitab õlgu, naeratab või tema pilk muutub. Selline tagasiside teeb tegelasest justkui tegelikult kohalviibiva vastase, kuid ei tohiks mängijat eksitada. Kurikaela naeratus pärast kaotust või peaaegu-võit ei tähenda, et järgmine keerutus oleks soodsam.

Heliriba: kurjuse hääl

Filmis on kurikaela juurde sageli kirjutatud oma muusikaline teema ja slotimängus kasutatakse sama võtet. Madal, rahutu muusika, ähvardav sosin või üksik tuttav heli loob pinget juba enne, kui trummid pöörlema hakkavad. Kui boonusvoor lähenema hakkab, muutub heli tavaliselt intensiivsemaks. Sageli kasutatakse ka vaikust: just enne suurt hetke võib muusika korraks vaibuda, et järgmine heli mõjuks tugevamalt. See on tuttav võte filmidest, kus kurikaela ilmumisele eelneb sageli vaikus.

Heli on tugev meeleolu muutev vahend, kuid see tähendab ka seda, et see mõjutab emotsioone. Vali seetõttu mängides endale sobiv helitugevus ja tee vahel pause. Helitaust on osa meelelahutusest, mitte märk sellest, et midagi erilist on tulemas.

Süžee: boonusfunktsioon kui kurikaela plaan

Kõige huvitavam on see, kuidas kurikaela lugu sulatatakse mängumehaanikasse. Tasuta keerutused võidakse esitada kui röövi- või vallutusplaani, laienevad wild-sümbolid kui kurikaela armee ja boonusvoor kui lahing peavaenlase vastu. Edenemise skaala, mis täitub järk-järgult, loob tunde, et lugu liigub kuhugi. Mõnes mängus on lisaks lühikesed filmilõigud, ülesanded või tegelase eri versioonid, mis avanevad mängu käigus, et mängija tunneks end pigem loo osalisena kui pelgalt vaatajana.

Selline lugu annab juhuslikkusele raami. Mängija kogeb tulemust nagu stseeni, mitte lihtsalt numbrite jada. Mängu matemaatiline mudel, sealhulgas väljamaksemäär, on aga teemast sõltumatu: kurikael ei muuda ühtki tõenäosust. Ükski tegelane ega muusika ei suurenda võidu võimalust.

Teema kuulub ka mängu rütmi juurde. Mõned mängud on loodud nii, et pikad vaiksed lõigud vahelduvad harvade suurte hetkedega, mis meenutab põnevikku, kus pinge kasvab aeglaselt. Selline ülesehitus on seotud mängu volatiilsusega ehk sellega, kui sageli ja kui suuri võite on oodata. Kõrge volatiilsusega mäng võib seetõttu tunduda dramaatilisem, kuid see tähendab ka pikemaid kaotusperioode.

Kurikaelad on ainult kostüüm

Filmikurikaelad inspireerivad slotimängude disaini, sest need on emotsionaalselt tugevad: siluett, värvid, muusika ja lugu töötavad koos. Kuid tume atmosfäär ja põnev lugu ei muuda seda, et tegu on rahaga mängitava hasartmänguga, mis on mõeldud ainult täiskasvanutele. Eestis annab hasartmängutegevuse lube ja teostab järelevalvet Maksu- ja Tolliamet, seega tasub enne mängimist kontrollida, kas teenuseosutajal on kehtiv tegevusluba. Seadke endale ette aja- ja rahalimiit ning pidage sellest kinni. Paljud platvormid pakuvad selleks seadeid, näiteks seansi taimerit ja meeldetuletusi, ning neid tasub kasutada enne mängu algust, mitte alles siis, kui on juba hilja.

Kui märkad, et mäng ei paku enam rõõmu või kulutused kasvavad kontrolli alt välja, tee paus ja räägi usaldusväärse inimesega või pöördu spetsialisti poole. Järgmisel korral, kui mõni kurikael sind mängu juurde tõmbab, küsi endalt: kas mind huvitab tegelane või see, et loodan võitu? Kui vastus on teine, on hea hetk mäng pooleli jätta. Teemamäng võib olla põnev lugu ja ilus disain, kuid selle põhiolemus ei muutu: tegu on juhusel põhineva mänguga, kus tulemus ei sõltu tegelasest.