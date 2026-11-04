Galerii: Virtsus avati uus tuletorn

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Kolmapäeval avas transpordiamet Virtsus uue tuletorni. Tuletorni rajamine maksis ligi 353 000 eurot, millele lisandub käibemaks.Meremärgi ehtias Hoogla Ehitus OÜ.

Tegemist on taasiseseivunud Eesti esimese tuletorniga, mis on ehitatud raudbetoonist. Torni tippu viib trepp ja selle saab avada ka külastajatele, aga esialgu seda veel ei juhtu, sest eeldab näiteks kokkulepet üle eramaa viiva ligipääsu küsimuses.

Virtsu eelmine, amortiseerunud tuletorn, mis oli ehitatud 1951. aastal, varistati tänavu kevadel kaitseliidu abiga.

Virtsu uus tuletorn

Aluspinna kõrgus merepinnast: 3,2 meetrit

Märgi kõrgus aluspinnast: 27,1 meetrit

Tule kõrgus merepinnast: 24,6 meetrit

Valget värvi tuli