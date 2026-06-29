Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi laste suvelaager sai hoo sisse

Laagris osalejad. Foto: erakogu

Esmaspäeval algas Virtsus Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi laste suvelaager. Juba 19. aastat toimuvas laagris osalevad lapsed lisaks meie oma piirkonna spordilastele ka noored Haapsalust, Tallinnast, Pärnust ja sellel suvel esmakordselt ka välisriigist, Itaaliast.

Väikene maaklubi on aastate jooksul lastele laagrirõõme pakkunud Paatsalus, Üdrumal, Tuksis, Lihulas ja Virtsus. Nüüd ollakse taas Virtsus ja lapsed saavad osa kõigest ilusast, mis Virtsul neil pakkuda. Ilus loodus, park, korras koolimaja, spordihoone ja erinevad spordiväljakud.

Just spordiväljakud said eelmsiel nädalal u