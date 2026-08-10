Läänemaa jalgpalliklubi sai hooaja esimese võidu

Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond sai pühapäeval kodupubliku ees hooaja esimese võidu kui oli Viimsi jalgpalliklubi U21 võistkonnast 4:3 üle.

Läänemaa jalgpalliklubi juht Triin Vellemäe sõnul olid nii mängijatel kui ka fännidel pisarad silmas ja võidu üle rõõmsad. „See on alles algus,” lubas Vellemäe.

Esimesena said värava kirja juba mängu teisel minutil küll vastased, kuid siis lõid Läänemaa jalgpalliklubi võõrmängijad, portugallased Rodrigo Filipe Ramos Silva ja Fabio Filipe Nogueira Martins kaheminutilise vahega mängu 10. ja 12. minutil kaks väravat. Enne poolajale minekut said vastased veel kord palli väravasse ja poolajale mindi viigi