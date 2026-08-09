Lihula Lõõts tähistas oma asutaja sünnipäeva

Igasuvine akordionimängijate kontsert Lihula Lõõts tähistas laupäeval oma asutaja, ristiema ja elupõlise muusikaõpetaja Õie Liivi 90. sünnipäeva.

Kui õnnitluslaul lauldud ja mituteist pillimeest keskpäeval avalooks lõõtsad lahti tõmbas, laulis esireas aukohal istuv sünnipäevalaps “Valgeid roose” kaasa, lillekimp ja tänukiri põlvedel.

Rahvast oli Lihula kultuurimaja ette püstitatud valgesse telki kogunenud nii palju, et Lihula Lõõtsa korraldaja Andri Lobjakas lasi pinke juurde tuua. Osa peolisi seisis siiski lõpuks püsti, sest istuma enam ei mahtunud.

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Lõõtsamängu saatel laulis publik kaasa ja löödi tantsugi. Esimese paarina olid rahva ees jalga keerutamas sünnipäevalapse tütred Sirja Kanter ja Signe Saviir, kes pälvisid aplausi.

Nimeline pink

Lõõtsakontsert jäi veel kestma, kui Lihula peatänaval muusika- ja kunstikooli ees avati Liivile nimeline pink. Õnnitlejate silme all kruviti sellele nimeplaat ja sünnipäevalaps istus pingi sisse. Kruvijate seas olid kõige vanem lapselaps ja kõige noorem lapselapselaps.

“Meie kooli võibolla ei olekski, kui ei oleks selliseid eestvedajaid nagu Õie Liiv,” sõnas avakõnes Lihula muusika- ja kunstikooli direktor Piia Saak.

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