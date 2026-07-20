Rasmus Munskind võitis superkarika ja viib Eesti koondise Euroopasse

SK Augur Enemat/Coolbet võistkond. Foto: Beach Soccer Estonia ühismeedialeht

Paliverest pärist rannajalgpallur Rasmus Munskind võitis möödunud nädalal Eesti rannajalgpalli superkarika.

Superkarika finaalis alistas Munskindi koduklubi SK Augur Enemat/Coolbet, Pärnu Düünil peetud finaalis Pärnu Tervis BSC meeskonna tulemusega 10:5. Läänemaa mees panustas võitu ühe väravaga. Nimetatud tiitel oli Auguri meeskonnale juba kuues.

Ise tippjalgpallurina kaasa tegeval Rasmus Munskindil on juuli lõpus aga ees märksa tähtsaim ülesanne. Möödunud aastal valiti ta Eesti rannajalgpallikoondise peatreeneriks ja nüüd juhendab t