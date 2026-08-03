Läänlane viis rannakoondise Euroliigas seitsmendaks

Paliverest pärit Rasmus Munskind, kelle juhtimise all mängib teist aastat Eesti rannakoondis, Moldovas peetud Euroliiga turniiril oma eesmärki ei täitnud.

Vastased olid tugevad nagu euroliigale kohane ja Eesti rannakoondis alagrupiturniiril õiget minekut ei leidnud. Kohe avaringis tuli 1:5 kaotus vastu võtta Ukraina koondiselt.

Järgmine mäng Taani vastu kaotati tulemusega 2:6. Ühe värava lõi ka Munskind ise, kes tegelikult täitis mängiva treeneri kohuseid.

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Kolmas alagrupimäng peeti Saksamaa vastu. See kujunes Eesti koondise alagrupifaasi kõige paremaks etteasteks. Mäng oli väga pingeline: Saksamaa läks juhtima, kuid kohe viigistas Kristen Saarts seisu. Taas läksid sakslased kahe värava toel juhtima ja taas oli Saarts see, kes suutis ühe tagasi lüüa.

Võimalusi oli eestlastel ka