Haapsalus uppus tiiki vanem mees

Täna hommikul tõid päästjad Haapsalus tiigist välja vanema mehe surnukeha.

Mõned minutid pärast kella üheksat hommikul said päästjad väljakutse Haapsallu Männiku teele. Väikesest aiatiigist toodi välja 67aastase mehe surnukeha. Mehe surma põhjuse selgitab välja ekspertiis.

Tänavu on Eestis veeõnnetustes hukkunud 21 inimest.

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Uppumised leiavad enamasti aset vettekukkumise või kaldalt libastumise tõttu ja seda ka kodulähedaste veekogude puhul. Päästjad hoiatavad, et veekogu järskude kallaste ääres tuleb kehvema füüsilise vormi või liikumisraskustega inimestel olla eriti ettevaatlik ning võimalusel hoida veepiirist ja kaldast eemale.