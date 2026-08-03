Spithami külas sõitis auto teelt välja

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Läinud reedel pärast kella kümmet hommikul sai häirekeskus teate, et Lääne-Nigula vallas Spithami külas sõitis auto kurvis teelt välja ja rullus katusele.

Sündmuspaika jõudnud Nõva ja Risti päästjad eemaldasid akujuhtmed ning märgistasid süiduki päästelindiga. Edasi võtsid asja üle politsei ning kiirabi.

Kella poole kolme ajal päeval sai häirekeskus teate, et samas kohas, kus auto hommikul teelt välja sõitis, on kraavis õli. Päästjad läksid tagasi ning piirasid reostuse liivavallidega.

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Õlireostusest informeeriti keskkonnaametit.