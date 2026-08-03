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Vormsi Vallavalitsus annab teada

Vormsi, Borrby küla, Östery detailplaneeringu eelnõu eskiisi avalik väljapanek ja arutelu

Östery detailplaneeringu koostamine algatati Vormsi Vallavolikogu 09. mai 2025 otsusega nr 13.

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Detailplaneeringuala asukoht on Lääne maakond, Vormsi vald, Borrby küla Östery katastriüksused: Östery vkt 7, 90701:001:0115; Östery vkt 8, 90701:001:0116; Östery vkt 9, 90701:001:0117; Östery vkt 10, 90701:001:0118; Östery vkt 11, 90701:001:0119; Östery vkt 12, 90701:001:0121; Östery vkt 13, 90701:001:0122; Östery vkt 14, 90701:001:0123. Planeeringuala pindala on 150 605.0 m², planeeringuala piir ühtib eelnimetatud katastriüksuste piiridega. Planeeringu materjalid on koostanud arhitektuuribüroo Nafta OÜ.

Planeeringuga taotletakse vähendada ehituskeeluvööndit kuni 70 meetrini korduvalt üleujutava ala piirist ehk ligikaudu 80 meetrini rannajoonest.

Planeeringule on koostatud keskkonnamõjude strateegilise hinnangu eelhinnang ja Natura eelhinnang, mille kohaselt ei ole planeeringu ellu viimisel kaasnev mõju sellise ulatusega, mis vajaks KSH või Natura täishindamist.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Östery vkt 8, 9 ja 10 katastriüksuste liitmine üheks katastriüksuseks ja selle sihtotstarbe määramine elamumaaks ning ka ülejäänud kinnistute sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks; ehitusõiguse ja hoonestusalade määramine; tehnovõrkude ja -rajatiste ning juurdepääsuteede võimalike asukohtade määramine; ehitiste ehituslike ja kujunduslike tingimuste määramine; liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; teha ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Ehitusõigus planeeritakse kruntidele igale ühe eluhoone ja kuni kuue abihoone rajamiseks.

Detailplaneeringu eelnõu eskiis on avalikul väljapanekul ajavahemikul 18.08.2026-18.09.2026. Avalik arutelu toimub 24.09.2026 kell 11:30 Hullo koolituskeskuses.

Materjalidega on võimalik tutvuda Vormsi Valla kodulehel https://vormsi.ee/valitsemine/planeeringud-ja-maakorraldus/detailplaneeringud/ ja Vallamajas Hullos.

Detailplaneeringu menetluse käigus on igaühel õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle ajal avaldada arvamust planeeringu kohta. Arvamused saata kirjalikult e- posti aadressile vv@vormsi.ee hiljemalt 18.09.2026.