Virtsu valmistub rannajalgpallilegendi kolmandaks karikaturniiriks

Reedel toimub Virtsu staadioni väikesel liivaväljakul rannajalgpalliturniir: Priit Mäeoru III karikaturniir rannajalgpallis toob juba kolmandat suve huvilised liivale.

Priit Mäeorg on Eesti rannajalgpallilegend, kes esimese eestlasena jõudis saja mänguni Eesti rannajalgpalli rahvuskoondises. Ta alustas sportimist väikeses Kõmsi algkoolis ja tuli jalgpallitreeningutele Virtsusse Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubisse.

Peale Virtsu koolis õppimist siirdus ta Tallinnasse, kus mängis Tallinna FC Flora noortesüsteemis ja jõudis Nõmme Kalju meeskonnaga 2008. aastal esimeste Premium liiga mängudeni. Siis alustas ta ka oma teed rannajalgpalli Eesti meistrivõistlustel ja jõudis rahvuskoondisse, kus aprillis 2024 täitus tal sada mängu koondise eest mängus Šveitsi vastu.

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