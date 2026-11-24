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Nädalavahetusel mängisid meie noored tennisistid Tallinnas ja Laagris toimunud turniiridel ning võitsid kaks teist ja ühe poolfinaalikoha.

Adele Lumiste sai Eesti noorte GP U14 paarismängu teise koha koos paarilise Mirly Neyga.

Tallinnas toimunud turniiril jõudsid nad poolfinaali võiduga Korotõtš/Rahnu üle 6-4 6-2, kus pidid alla vanduma Karis/Visnapuule peale tasavägist mängu 2-6 7-6 5-10.

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Noora Toom võitis noorteliiga esimese üksikmängu teise koha.

Laagris peetud turniiril näitas Toom suurepärast mängu, pidades kolm kolmesetist mängu, millest kaks suutis kallutada enda kasuks. Veerandfinaalis võitis ta Kristel Eva Torkina 0-4 5-3 10-7, poolfinaalis Matilda Aarmaa 4-1 0-4 10-5. Alles finaalis tuli vastu võtta kaotus Lara Kooklalt 4-0 1-4 4-10.

Samal turniiril tegi tubli es