Kaks seenelist eksis metsa ära

Kuula artiklit, 0 minutit ja 27 sekundit
0:00 / 0:27
Laupäeval pärast keskpäeva said päästjad väljakutse Lääne-Nigula valda Seljakülla, kus kaks eakat seenelist oli metsa ära eksinud.
Kui päästjad kohale jõudsid, oli üks ise metsast välja tulnud. Teise leidmiseks kasutasid päästjad drooni ja ATV-d, peale selle kammis kaks päästjat metsa jalgsi läbi.
Päästjad leidsid seenelise üles ning juhtisid kohta, kuhu pääses ligi ATVga, mis võttis eksinu peale ja viis koju.
Artikkel jätkub peale reklaami
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam