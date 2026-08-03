Kaks seenelist eksis metsa ära

Laupäeval pärast keskpäeva said päästjad väljakutse Lääne-Nigula valda Seljakülla, kus kaks eakat seenelist oli metsa ära eksinud.

Kui päästjad kohale jõudsid, oli üks ise metsast välja tulnud. Teise leidmiseks kasutasid päästjad drooni ja ATV-d, peale selle kammis kaks päästjat metsa jalgsi läbi.

Päästjad leidsid seenelise üles ning juhtisid kohta, kuhu pääses ligi ATVga, mis võttis eksinu peale ja viis koju.