Haapsalu külje all põles ohtlik lõke

Laupäeval kella kolme paiku pärast lõunat said päästjad väljakutse Haapsalu külje alla Tanska külla, kus keegi põletas majast viie meetri kaugusel haljastusjäätmeid.

Päästjate saabudes kustutas ta lõkke ise ära.

Päästeamet tuletab meelde, et lõket tehes tuleb jälgida, et see oleks hoonetest, metsast ja põlevmaterjalist ohutus kauguses. Vahemaa sõltub eelkõige lõkke suurusest.

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Minimaalne kaugus peaks olema vähemalt kaheksa meetrit (meeste puhul kümme sammu, naiste puhul 13 sammu).

Tugeva tuulega lõket teha ei tohi. Tuleb jälgida, et lõkkesuits ei häiriks naabreid ning sädemed ei lendaks hoonele või loodusesse.