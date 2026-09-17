Tänavaküsitlus: kas olete talveks aia- ja metsasaadusi varunud?

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Kas olete talveks aia- ja metsasaadusi varunud?

Katrin

Metsa ma ei lähe, aga oma aia saadusi ikka, nii vähe või palju, kui neid on. Natuke kartulit ja porgandit, sibulat. Õunamoosi ja -mahla ikka ka. Tali võib tulla!



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Lea

Ikka. Olen teinud kurki ja ploomimoosi ja külmutanud marju. Tütar käib metsas. Mina korjan oma aiast õunu.



https://youtu.be/wuaIrDQ3i0s

Malle

Turult õunu ja pohli. Teen ikka moosi. Armastan moosisaia ja pannkooke moosiga.



Sulev

Kartulit, porgandit, kõik on olemas. Metsas käin ikka ka. Tõin seeni, aga marjul ei ole käinud. Seeni marineerin. Valg