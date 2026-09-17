Omavalitsused tahavad Lääne-Eestile erikohtlemist

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

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Haapsalu linnapea Olavi Seisonen saatis koos teiste omavalitsusjuhtidega valitsusele juba teise pöördumise, mis juhib tähelepanu regionaalmuredele ja ääremaastumisele. Foto: Malle-Liisa Raigla

Lääne-Eesti omavalitsuste juhid saatsid ministritele ühispöördumise, et luua eraldi Lääne-Eesti piirkond, nagu see juba on Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis.

Haapsalu linnapea Olavi Seisonen ütles, et see pöördumine erineb eelmisel nädalal Läänemaa juhtide saadetud pöördumisest eelkõige selle poolest, et nüüd on allakirjutanuid rohkem: lisaks Läänemaa juhtidele ka Saare- ja Hiiumaa.

„See pöördumine käsitleb regionaalse arengu probleemi teise nurga alt,” ütles Seisonen.
Kui nädala eest juhtisid Läänemaa juhid valitsuse tähelepanu, et regionaalsed toetused säilitataks senisel tasemel, hoidmaks ära ääremaastumist, siis nüüd tegid omavalitsuste juhid ettepaneku käsitleda Lääne-Eesti saari ja ra

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