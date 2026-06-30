Haapsalu jäi süsteemi vea tõttu kooli rahast ilma

Infosüsteemide viga oli suures osas põhjuseks, miks Haapsalu linn jäi ilma ligi veerand miljonist eurost. Foto: Juhan Hepner

Hariduslike erivajadustega lastele mõeldud raha püüab Haapsalu linnavalitsus riigilt tagasi saada, kuid kaalumisel on ka nõude esitamine tarkvaraarendajale.

Sügisel jäid Haapsalu linna algkoolis ministeeriumile esitamata 47 haridusliku erivajadusega lapse andmed, millega linn kaotas ligi veerand miljonit eurot. Nüüd on selgunud, et andmed jäid esitamata süsteemi vea tõttu

„Praegu on selgunud, et seal on suures osas infosüsteemide viga. Inimliku hoolsuse osa on väga väike,” ütles Haapsalu